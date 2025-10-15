В России стал популярным тренд на опасные операции ради тонкой талии. Хирурги в России и за рубежом все чаще применяют методику надламывания нижних ребер, разработанную врачом из Владикавказа Казбеком Кудзаевым.

Техника, запатентованная еще в 2017 году, предполагает остеоклазию – контролируемое надламывание ребер с последующим ношением корсета для формирования желаемой формы талии. По словам медиков, процедура может привести к повреждению нервов, травмам почек, нарушению дыхания, хронической боли и возврату ребер в исходное положение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.