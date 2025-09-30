Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 08:00

Общество

В России появился тренд на королевское отношение к девушкам

В России появился тренд на королевское отношение к девушкам. Тысячи лайков начали собирать в соцсетях видеоролики, в которых героини рассказывают, как их партнеры играют роль идеального джентльмена.

Мужчины дарят возлюбленным большие букеты цветов, носят на руках через лужи, помогают завязать шнурки. Хэштег #princesstreatment собрал миллионы просмотров. Видеоблогеры начали делиться советами о том, как "правильно" получать такое внимание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

