25 сентября, 08:00

Общество

Врачи заявили, что проверка телефона после пробуждения негативно влияет на мозг

Врачи заявили, что проверка телефона после пробуждения негативно влияет на мозг. Дело в том, что утром у человека повышается уровень дофамина и кортизола, эти гормоны придают чувство бодрости. Информация из смартфона способна подавить все ресурсы мозга.

Эксперты рекомендуют не лезть в телефон для проверки уведомлений хотя бы 20 минут после пробуждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

