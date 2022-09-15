Туман рассеялся в Москве 15 сентября. К городу стал приближаться антициклон. Синоптики обещали потепление, но пока во многих районах дождь, а где-то даже сохранился утренний туман.

Такого Москва не видела давно – в окнах было сложно разглядеть соседние здания. Повлияла ли погода на трафик и работу аэропортов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



