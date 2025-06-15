Новости регионов: сильный ливень начался в Краснодарском крае

Сильный ливень начался в Краснодарском крае недалеко от Сочи. Также дожди идут в Дагомысе, там уже затопило дороги. Непогода движется к центру Сочи. По прогнозу, дожди продлятся в городе еще несколько дней.

За несколько часов в Казани затопило дороги и тротуары. Автомобили с трудом пробирались по глубоким лужам, некоторые машины заглохли прямо на проезжей части. Из-за непогоды были повреждены провода линий электропередачи, на многих улицах отключились светофоры, что спровоцировало пробки. Местные жители сообщили о проблемах со связью, местами отсутствовал мобильный интернет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.