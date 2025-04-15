Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву в канун Пасхи

В пятницу, 19 апреля, в Москву по традиции привезут Благодатный огонь. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит зажженную лампаду спецрейсом из Иерусалима. Уже в аэропорту Внуково огонь примут представители разных епархий.

Частицу огня направят в храм Христа Спасителя, а также в 15 церквей Москвы. Лампады отправят и в приграничные регионы страны – в Белгород, Брянск, Курск и другие города.

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