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15 апреля, 18:15

Общество

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву в канун Пасхи

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву в канун Пасхи

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В пятницу, 19 апреля, в Москву по традиции привезут Благодатный огонь. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит зажженную лампаду спецрейсом из Иерусалима. Уже в аэропорту Внуково огонь примут представители разных епархий.

Частицу огня направят в храм Христа Спасителя, а также в 15 церквей Москвы. Лампады отправят и в приграничные регионы страны – в Белгород, Брянск, Курск и другие города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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