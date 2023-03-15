Мошенники стали чаще звонить клиентам российских банков, подпавших под санкции

В связи с введением санкций против ряда российских банков появился новый вид мошенничества. Злоумышленники звонят клиентам, пугают блокировкой счета и предлагают перевести средства на другой – "безопасный", а по сути – себе в карман.

Кем бы не представился звонящий, эксперты советуют всегда перепроверять информацию. Ужесточить контроль в скором времени, похоже, придется и самим банкам.

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