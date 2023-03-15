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Общество

Мошенники стали чаще звонить клиентам российских банков, подпавших под санкции

Мошенники стали чаще звонить клиентам российских банков, подпавших под санкции

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В связи с введением санкций против ряда российских банков появился новый вид мошенничества. Злоумышленники звонят клиентам, пугают блокировкой счета и предлагают перевести средства на другой – "безопасный", а по сути – себе в карман.

Кем бы не представился звонящий, эксперты советуют всегда перепроверять информацию. Ужесточить контроль в скором времени, похоже, придется и самим банкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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