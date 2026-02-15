Спасатели представили меры предосторожности из-за непогоды в Московском регионе

Оттепель в столице продлилась несколько дней. Однако внезапное похолодание осложнило ситуацию на дорогах и тротуарах в столичном регионе.

В связи с этим спасатели представили меры предосторожности, которые могут помочь гражданам сохранить безопасность. В частности, людям порекомендовали держаться подальше от стен многоэтажных домов, так как сосульки и снежные навесы на зданиях могут быть смертельно опасны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

