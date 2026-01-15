Союз журналистов Москвы провел традиционный прием в честь Дня российской печати. Это профессиональный праздник журналистов, редакторов, издателей и всех, кто трудится в средствах массовой информации.

Во время мероприятия прошло вручение наград за лучшие достижения в развитии российской медиаиндустрии в 2025 году. Особо были отмечены военные корреспонденты, работающие в зоне СВО, а также военнослужащие, врачи и строители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.