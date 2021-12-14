Телеканал Москва 24 запустил спецпроект "Буллинг"

Телеканал Москва 24 запустил специальный проект "Буллинг". Известные актеры и музыканты расскажут, как их не сломила травля и агрессия окружающих.

Стендап-комики научат, как смеяться над своими особенностями и с помощью юмора избежать конфликтов. А психологи объяснят, почему травлю нельзя перетерпеть, и посоветуют, как отвечать на буллинг.

Участниками проекта стали Елена Ханга, Митя Фомин, Наталья Подольская, стендап-комики Юлия Демиденкова, Сергеич, Лев Марсел и другие.

Вы также можете присоединиться к проекту "Буллинг" и рассказать ваши истории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.