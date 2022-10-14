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"Считаю своим долгом": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

"Считаю своим долгом": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

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В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. О таких нововведениях сообщила в своем телеграм-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В Москве добровольцы и мобилизованные продолжают прибывать в военкоматы и временные пункты призыва. Для добровольцев, мобилизованных и их семей действует ряд льгот – сохранение рабочих мест, зачисление детей без очереди в сад и кредитные каникулы.

Тем временем во временные пункты начали приходить добровольцы, которые записались через госуслуги. Для удобства там появился специальный раздел.

"Я вырос в городе Первомайске, там моя земля. Поэтому считаю своим долгом идти", – рассказал один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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