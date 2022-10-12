"Пожелали удачи": мобилизованный рассказал, как его семья отнеслась к повестке

Сергей Собянин заявил, что в Москве близкие родственники мобилизованных могут получить выплату за них в качестве адресной социальной помощи. Кроме городских, есть и федеральные меры поддержки мобилизованных граждан.

Также стало известно, что военнообязанные могут самостоятельно пройти медкомиссию, но окончательное решение будет за призывной комиссией. Такая информация опубликована на портале "Объясняем.рф".

"Окончил службу в звании младшего сержанта. Отличник по боевой подготовке. Семья провожала вчера, спокойно все отреагировали, пожелали удачи и сказали, что ждут", – поделился один из мобилизованных.

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