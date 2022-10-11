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Экономика

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

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Правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития на три года. Об этом сообщил Сергей Собянин. К началу 2022 года столичная экономика преодолела последствия кризиса, связанного с пандемией. И вместе с тем, столкнулась санкционным давлением, разрывом сложившихся торговых и кооперационных цепочек и ужесточением денежно-кредитной политики.

По словам мэра Москвы, стабилизировать ситуацию и выйти на траекторию экономического роста удалось благодаря пакету антикризисных мер. Это, в том числе, льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии. Несмотря на текущие условия, в городе сохраняется высокая инвестиционная активность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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