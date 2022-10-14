Синоптик заявил, что москвичей ждут последние теплые выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что жителей столичного региона ждут последние теплые выходные. По его словам, днем в Москве и области будет 12–13 градусов. Об этом сообщает News.ru.

"Нас ожидает "последний" хороший уик-энд в Москве и Подмосковье. Столичный регион переходит на теплую сторону антициклона, и юго-западные подтоки повысят температуру в городе на несколько градусов. Мы ожидаем среднесуточную температуру в районе 12–13 градусов", – рассказал он.

Шувалов отметил, что в выходные будет пасмурно, но из-за облачности подрастут ночные температуры, и практически не будет заморозков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о настоящих осенних дождях на следующей неделе. По его словам, в начале недели погода будет относительно теплая – от 9 до 14 градусов, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными и нудными, добавил он.

Синоптик также отметил, что 14 и 15 октября в Москве будет около 10 градусов, в воскресенье температура поднимется до 11–13 градусов. Эксперт подчеркнул, что конец этой недели в столице более прохладный, чем начало следующей недели, однако и более солнечный.



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