Москвичам рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 16:30

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В этом году учеба официально начинается с 2 сентября, так как День знаний выпал на воскресенье. Таким образом, у родителей школьников осталось всего 18 дней, чтобы купить все необходимое.

Больше всего денег нужно будет потратить родителям первоклассников, так как им нужно покупать все новое. При этом эксперты советуют не брать дорогую канцелярию, главное, эргономика – все должно быть удобным.

Телеканал Москва 24 посчитал, что минимальная сумма, которую нужно будет потратить на мальчика, составит 12 670 рублей, на девочку – 17 030 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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