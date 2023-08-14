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Общество

В Минкультуры объяснили, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты"

В Минкультуры объяснили, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты"

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Минкультры РФ рассказало, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты". В ведомстве отметили, что карту будут блокировать навсегда после трех нарушений правил программы.

"Пушкинскую карту" оформляют для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Перечисляемые на нее средства можно использовать, чтобы оплатить посещение культурных мероприятий на территории России. В этом году лимит карты составил пять тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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