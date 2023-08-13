Трое детенышей краснокнижных джейранов появились на свет в Московском зоопарке

В семействе краснокнижных джейранов в Московском зоопарке пополнение. В центре воспроизводства редких животных, который находится в Подмосковье, на свет появилась тройня.

Малыши уже окрепли, пробуют свежую траву, комбикорм, фрукты и овощи. Пока что они пугаются людей, однако зоологи заверили, что это ненадолго. Джейраны занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе их всего около 50 тысяч. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.