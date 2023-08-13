Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:00

Общество

Трое детенышей краснокнижных джейранов появились на свет в Московском зоопарке

Трое детенышей краснокнижных джейранов появились на свет в Московском зоопарке

Рыжий кот неожиданно стал главным экспонатом в малазийском зоопарке

Потомство появилось у джейранов в Московском зоопарке

Новости часа: один человек пострадал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве

Заводчица бросила животных в подмосковном Томилине

"Познавательный фильм": Москва. В заповеднике

Заводчица бросила собак в подмосковном Томилине

Заводчица бросила собак в подмосковном Томилине

Заводчица бросила собак в подмосковном Томилине

Налоговый вычет за лечение питомца предложили ввести в РФ

В семействе краснокнижных джейранов в Московском зоопарке пополнение. В центре воспроизводства редких животных, который находится в Подмосковье, на свет появилась тройня.

Малыши уже окрепли, пробуют свежую траву, комбикорм, фрукты и овощи. Пока что они пугаются людей, однако зоологи заверили, что это ненадолго. Джейраны занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе их всего около 50 тысяч. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныевидеоАлександра БрильМаксим Шаманинобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика