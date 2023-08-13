Рыжий кот неожиданно стал главным экспонатом в малазийском зоопарке. Дело в том, что он подружился с капибарами и поселился в их вольере.

Известно, что кота зовут Ойен. Он уже стал звездой в социальных сетях. Многие хотят увидеть его вживую. Число посетителей зоопарка уже увеличилось в два раза. Там говорят, что каждый день 95% посетителей идут к вольеру с водосвинками, чтобы посмотреть на кота Ойена.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.