"Мой район. Навигатор": центры Московского долголетия открыли проект "Школа здоровья"

Центры Московского долголетия приглашают присоединиться к "Школе здоровья". В проекте может принять участие любой житель столицы старше 55 лет.

Главная задача – помочь горожанам старшего возраста внимательнее следить за своим самочувствием. Лекции, семинары и мастер-классы проводят практикующие врачи: кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".