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Общество

"Мой район. Навигатор": центры Московского долголетия открыли проект "Школа здоровья"

"Мой район. Навигатор": центры Московского долголетия открыли проект "Школа здоровья"

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Центры Московского долголетия приглашают присоединиться к "Школе здоровья". В проекте может принять участие любой житель столицы старше 55 лет.

Главная задача – помочь горожанам старшего возраста внимательнее следить за своим самочувствием. Лекции, семинары и мастер-классы проводят практикующие врачи: кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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