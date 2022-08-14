За три месяца в РФ въехали 3 млн трудовых мигрантов

Трудовые мигранты России идут на рекорд. Буквально за три месяца в страну въехали более 3 миллионов человек. И подавляющее большинство в Москву. Это в основном граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

С чем связан такой всплеск, куда устраиваются иностранные рабочие и сколько зарабатывают? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.