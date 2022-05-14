Из-за санкций в РФ начались перебои с некоторыми стройматериалами

Москвичи, которые недавно решили обзавестись дачами, жалуются, что никак не могут закончить строительство. Из-за санкций начались перебои с некоторыми стройматериалами.

Из чего сейчас выгоднее всего возводить домик в деревне, и во сколько обойдется квадратный метр – в сюжете телеканала Москва 24.