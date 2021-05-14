Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в аварии с его участием

Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП с его участием. Об этом сообщил адвокат блогера. Он добавил, что дело идет к примирению сторон.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.