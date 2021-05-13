В Москве ребенок выжил после падения с пятого этажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве организована проверка по факту падения маленького мальчика с пятого этажа. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

По предварительным данным, вечером 12 мая пятилетний ребенок остался без присмотра родителей. Он забрался на подоконник, открыл окно и прислонился к москитной сетке, которая под его весом выпала, из-за чего сам мальчик выпал из окна.

На данный момент ребенок госпитализирован с различными травмами.

Столичные следователи проводят доследственную проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Ранее девочка выжила после падения с 12-го этажа жилого здания в ТиНАО. В результате падения ребенок получил травму головы, также был диагностирован вывих плеча.

Девочку оперативно госпитализировали, на момент приезда скорой помощи она была в сознании и могла говорить.