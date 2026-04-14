Заммэра Ракова назвала отрасли с самым высоким ростом зарплат в Москве

Транспорт, строительство и промышленность стали отраслями с самым высоким ростом зарплат в столице. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последние три года доходы работников в этих сферах выросли примерно на треть. Например, зарплаты высококвалифицированных автослесарей сейчас могут достигать 500 тысяч рублей, а логистов – 400 тысяч.

В свою очередь, средний заработок специалистов в сфере ЖКХ доходит до 230 тысяч рублей. Речь идет о наиболее востребованных электромонтерах и сантехниках.