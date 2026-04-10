Врачи объяснили, почему после COVID появляется реакция на цветение

Новый вариант COVID Stratus вызывает у переболевших симптомы, неотличимые от аллергии: заложенность носа, кашель, зуд и кожная сыпь. По словам доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, причина в устойчивом системном воспалении и гиперактивности местного иммунитета, аналогичной аллергической реакции.

Симптомы могут сохраняться неделями. Ситуацию усугубляет совпадение сразу нескольких факторов: сезон цветения, перепады температуры и циркуляция вирусов. По словам доктора биологических наук Анчи Барановой, антигистаминные препараты действительно снижают реактивность слизистых, но не уничтожают вирус.

