В Роспатенте заявили, что артисты могут использовать псевдонимы на иностранном языке

Российские артисты смогут продолжить использовать псевдонимы на иностранном языке и официально их регистрировать, сообщил Роспатент.

Как уточнили в ведомстве, регистрация товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания на иностранных языках не запрещена.

Ранее в СМИ появились сообщения, что артисты, не зарегистрировавшие псевдоним до 1 марта, якобы не смогут использовать их на другом языке.

