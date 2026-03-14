14 марта, 11:45
В Роспатенте заявили, что артисты могут использовать псевдонимы на иностранном языке
Российские артисты смогут продолжить использовать псевдонимы на иностранном языке и официально их регистрировать, сообщил Роспатент.
Как уточнили в ведомстве, регистрация товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания на иностранных языках не запрещена.
Ранее в СМИ появились сообщения, что артисты, не зарегистрировавшие псевдоним до 1 марта, якобы не смогут использовать их на другом языке.
