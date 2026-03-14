Минтруд опубликовал новые правила назначения единого пособия многодетным. Теперь многодетные семьи, которые уже получают выплату, смогут сохранить на нее право еще на 12 месяцев.

Это условие будет действовать даже в том случае, если при повторном назначении доход многодетных семей будет выше прожиточного минимум, но не более чем на 10%.

Ожидается, что новые правила позволят дополнительно получить поддержку государства порядка 74 тысячам многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

