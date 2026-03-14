14 марта, 08:45Общество
Минтруд опубликовал новые правила назначения единого пособия многодетным
Минтруд опубликовал новые правила назначения единого пособия многодетным. Теперь многодетные семьи, которые уже получают выплату, смогут сохранить на нее право еще на 12 месяцев.
Это условие будет действовать даже в том случае, если при повторном назначении доход многодетных семей будет выше прожиточного минимум, но не более чем на 10%.
Ожидается, что новые правила позволят дополнительно получить поддержку государства порядка 74 тысячам многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.