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Общество

Владельцы пунктов выдачи Wildberries устроили акцию возле офиса компании в Москве

Владельцы пунктов выдачи Wildberries устроили акцию возле офиса компании в Москве

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В России могут закрыться пункты выдачи Wildberries 15 марта. Их владельцы намерены устроить забастовку. В данный момент более 50 хозяев пунктов выдачи заказов штурмуют офис компании в Москве. Они недовольны новыми условиями оферты.

По их словам, с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел не тот товар. Аналогичная ситуация, если пришел бракованный товар. Попасть к руководству Wildberries хозяевам ПВЗ до сих пор не удалось, так как охрана не пускает людей в здание. Собравшиеся вызвали полицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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