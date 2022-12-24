"Доктор 24": худеем к Новогоду году

Как избавиться от 2-3 ненужных килограммов за неделю до праздника? Что делать, чтобы влезть в новое или любимое платье и выглядеть сногсшибательно? Почему у некоторых из-за предновогоднего стресса возникает зверский аппетит? И как с ним справиться?

Какие разгрузочные дни эффективно помогут похудеть, а какие лишь навредят здоровью и испортят праздники? И как с помощью ложки и супа избавиться от отеков под глазами и во всем теле? Об этом – в программе "Доктор 24".