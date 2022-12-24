Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Общество

"Доктор 24": худеем к Новогоду году

"Доктор 24": худеем к Новогоду году

Новости часа: Новак рассказал об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах из-за гриппа

Новости часа: в Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Новости часа: москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря

Новости часа: ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Жителей новых регионов России включили в программу высокотехнологичной помощи

"Мой район. Навигатор": в столице составили рейтинг городских поликлиник

"Мой район": Скорая помощь. Даниловский район

Как избавиться от 2-3 ненужных килограммов за неделю до праздника? Что делать, чтобы влезть в новое или любимое платье и выглядеть сногсшибательно? Почему у некоторых из-за предновогоднего стресса возникает зверский аппетит? И как с ним справиться?

Какие разгрузочные дни эффективно помогут похудеть, а какие лишь навредят здоровью и испортят праздники? И как с помощью ложки и супа избавиться от отеков под глазами и во всем теле? Об этом – в программе "Доктор 24".

Читайте также
Программа: Доктор 24
медицинаобществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика