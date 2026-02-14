Верховный суд уточнил правила изъятия единственного жилья у должников

Верховный суд РФ признал, что в ряде случаев изъятие единственного жилья у должника возможно. Прецедентом стало дело россиянина, получившего квартиру в наследство вместе с долгом перед застройщиком на 9 миллионов рублей.

Суд первой инстанции ранее защищал жилье, так как другой недвижимости у мужчины не было, но выяснилось, что перед подачей заявления о банкротстве он передал долю в другой квартире матери. Верховный суд постановил, что в таких ситуациях иммунитет на единственную жилплощадь не действует.

