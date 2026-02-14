14 февраля, 09:15Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании после оттепели
В ночь на 16 февраля, после оттепели, в Москве произойдет резкое похолодание – до минус 15 градусов. Это может сказаться на работе общественного транспорта и аэропортов.
Например, температурные скачки могут привести к задержкам рейсов столичных аэропортов. Это связано с тем, что из-за снега и льда возникает необходимость очистки взлетно-посадочной полосы и дополнительной обработки самолетов.
