Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании после оттепели

В ночь на 16 февраля, после оттепели, в Москве произойдет резкое похолодание – до минус 15 градусов. Это может сказаться на работе общественного транспорта и аэропортов.

Например, температурные скачки могут привести к задержкам рейсов столичных аэропортов. Это связано с тем, что из-за снега и льда возникает необходимость очистки взлетно-посадочной полосы и дополнительной обработки самолетов.

