Опросы показали, что около 40% москвичей отмечают старый Новый год

Старый Новый год, по данным опросов, ежегодно отмечают около 40% москвичей. Следующим большим праздником станет Крещение, которое отмечают 19 января. В Москве уже начали оборудовать купели для традиционных зимних купаний.

Врачи напоминают о необходимости соблюдать осторожность. При наличии даже малейших сомнений в состоянии здоровья перед погружением в ледяную воду необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

