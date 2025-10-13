Разговорные клубы начали набирать популярность в Москве

Среди москвичей стали пользоваться популярностью разговорные клубы, которые помогают подтянуть английский и расширить словарный запас. Встречи в таких секциях являются дружескими.

Участники клуба собираются по пятницам в Российской государственной библиотеке для молодежи, где смотрят познавательное видео на английском, а затем переходят к обсуждению. В процессе тема разговора может меняться. По словам лингвистов, такой клуб подходит тем, кто учит язык самостоятельно и чувствует недостаток живого общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.