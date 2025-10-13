Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 23:45

Общество

Разговорные клубы начали набирать популярность в Москве

Разговорные клубы начали набирать популярность в Москве

В России начали тестировать вакцину против аллергии на пыльцу березы

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 737 мм ртутного столба 13 октября

ФНС может признать переводы небольших сумм доходом

"Утро": температура воздуха в Москве составит 5 градусов 13 октября

В России могут ограничить количество домашних питомцев в квартире

Ученые выяснили, как отключить голод

В РФ доработают закон об оказании психологической помощи при расторжении брака

288 детей родились в Москве 12 октября

В Госдуме предложили перекрасить хрущевки в яркие цвета

Среди москвичей стали пользоваться популярностью разговорные клубы, которые помогают подтянуть английский и расширить словарный запас. Встречи в таких секциях являются дружескими.

Участники клуба собираются по пятницам в Российской государственной библиотеке для молодежи, где смотрят познавательное видео на английском, а затем переходят к обсуждению. В процессе тема разговора может меняться. По словам лингвистов, такой клуб подходит тем, кто учит язык самостоятельно и чувствует недостаток живого общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлександра БахтинаЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика