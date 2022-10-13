Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на госуслугах

Добровольцы в Москве могут записаться для участия в специальной военной операции через портал "Госуслуги". Там также можно получить онлайн-ответ на свой запрос.

Запись на портале доступна в виде сервиса "Стать добровольцем". Там можно узнать критерии отбора, заполнить анкету, выбрать ближайший военкомат и отправить заявку. Ответ на обращение придет в личный кабинет в течение двух дней. Там будет указана дата и время посещения военкомата. Если человек передумает, то можно в военкомат не приходить, так как юридических обязательств заявка не создает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.