06:59Общество
Дождь и до 12 градусов тепла ожидается в столичном регионе в четверг
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 13 октября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха в столице достигнет 8–10 градусов, а по области – 7–12 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление достигнет 753 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.
"Утро": 12 градусов тепла ожидается в столице 11 октября
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!