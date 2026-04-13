Зарплата в первом квартале 2026 года выросла только у 10% россиян

Рост зарплат в России продолжается, но не для всех. С начала года прибавку к окладу получил лишь каждый десятый работник. Эксперты связывают замедление с высокой ключевой ставкой, увеличением налоговой нагрузки и охлаждением экономики.

Прежний темп роста зарплат на 15–20% в год сохраняется только в компаниях, связанных с обороной, а также в тяжелой промышленности, строительстве, логистике, сельском хозяйстве, а также в IT, но лишь в сегментах кибербезопасности и искусственного интеллекта.

