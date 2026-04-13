В РФ за использование покрышек для клумб во дворе грозит штраф до 5 тысяч рублей

Жителям, которые используют автомобильные покрышки для оформления клумб во дворах, грозит штраф до 5 тысяч рублей. Юристы напомнили, что отработанные шины относятся к отходам четвертого класса опасности. При нагревании на солнце они отравляют окружающую среду в радиусе до 50 метров.

Вместо покрышек специалисты рекомендуют использовать безопасные материалы: деревянные ограждения, натуральный камень, кирпич, пластиковые бордюры или бетонные вазоны.

