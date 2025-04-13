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13 апреля, 07:30

Общество

Ветеран СВО рассказал, как устроился работать преподавателем после службы

Ветеран СВО рассказал, как устроился работать преподавателем после службы

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Российским военным, которые вернулись в Москву из зоны проведения спецоперации, помогают получить новую работу. Они могут обратиться в единый центр поддержки участников СВО. Например, Иван Бондюков устроился преподавателем.

Как складывается теперь его жизнь и почему он решил отправиться на фронт? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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