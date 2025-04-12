РИА Новости: освобожденный в Тунисе россиянин назвал невыносимыми условия в тюрьме

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Освобожденный россиянин назвал невыносимыми условия содержания в тунисской тюрьме. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, задержанным гражданам России приходилось выживать в тюрьме: им не давали нормальную еду и деньги, а спали они прямо на полу из-за нехватки коек. Кроме того, людям, которые находились с россиянами в одной камере, запрещали с ними общаться.

Также задержанным не давали разговаривать с родственниками, разрешив написать только консулу. Однако, по словам россиянина, из огромного количества писем, адресованных дипломатам РФ, дошло лишь одно. Консулам, как он уточнил, на протяжении долгого времени не озвучивали ни фамилии граждан России, ни названия тюрем, где они находились.

"Мы ничего не нарушали, никаких законов… и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение – у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали", – объяснил мужчина, почему они были задержаны.

При этом в Тунисе у граждан России конфисковали все личные вещи, в том числе ключи от дома, телефоны и деньги. Как рассказал россиянин, эти предметы с большей вероятностью задержанным не вернут никогда. Мужчина уточнил, что по этой причине он летел в Москву в тапках, которые ему подарили в тюрьме.

Сейчас все освобожденные россияне планируют пройти обследование у врачей, так как их состояние здоровья оценивается как не очень хорошее..

"Вообще болеем. <...> Есть опасность, что мы заразились… много чего мы могли там подцепить", – уточнил гражданин России.

В ноябре прошлого года группа россиян пропала в селении Хайдра, расположенном у границы с Алжиром. Это произошло после того, как они посетили античные памятники Римской империи. Спустя время выяснилось, что их задержали местные правоохранители.

По версии СМИ, в селении Хайдра действовали террористические ячейки, именно поэтому россиян заподозрилив участии в этих группировках. Кроме того, у граждан РФ якобы было найдено "оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям".

Близкие россиян просилиу президента Туниса Каиса Саида освободить задержанных. В результате в апреле этого года было принято решение об их освобождении. 12 апреля в аэропорту Шереметьево приземлился рейс с частью группы россиян.

