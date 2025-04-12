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12 апреля, 16:08

Общество

Часть освобожденных в Тунисе россиян прибыла в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс с частью группы россиян, которые были освобождены в Тунисе, приземлился в субботу, 12 апреля, в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости.

Утверждалось, что два рейса с 11 освобожденными россиянами вылетели из Туниса накануне.

В ноябре 2024 года группа россиян пропала в селении Хайдра, расположенном у границы с Алжиром. Это произошло после того, как они посетили античные памятники Римской империи. Сообщалось, что их задержали местные полицейские.

СМИ утверждали, что в том районе находились объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, а также действовали террористические ячейки. Россиян подозревали в участии в них. Это объяснялось тем, что правоохранители обнаружили у туристов "оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям".

Позже родственники задержанных обращались к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении. Посольство РФ в свою очередь указывало, что права россиян не нарушаются, а их состояние остается удовлетворительным.

Решение об их освобождении следственный судья принял только в апреле 2025 года.

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