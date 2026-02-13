Россияне смогут заселяться в отели по водительским правам и биометрии с 1 апреля

Россияне с 1 апреля смогут использовать водительское удостоверение, биометрию или портал "Госуслуги" для заселения в отели. Такие меры прописаны в постановлении правительства. Эксперимент с расширением списка документов призван повысить качество услуг и рост доверия к гостиничному сектору.

Кроме того, дети смогут заселяться в отели в упрощенном порядке с учетом их возраста. До 14 лет заселение будет возможно при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием от родителей. Подростки от 14 до 18 лет смогут заселяться самостоятельно по личным документам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.