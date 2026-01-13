Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 07:45

Общество

Россияне рассказали, какие обещания дали самим себе в Новом году

Россияне рассказали, какие обещания дали самим себе в Новом году

Старый Новый год отметят в России в ночь с 13 на 14 января

Зумеры заявили, что не будут задерживаться на одном рабочем месте больше года

Школьники в России стали активно работать на фрилансе

Декретный отпуск целевиков могут засчитывать как отработку в России

В России предложили сделать генетические тесты доступными для тех, кто планирует детей

238 детей родились в Москве 12 января

Россияне стали реже ездить в командировки

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 11 градусов 13 января

Запрет на автоматическое продление онлайн-подписок вступит в силу в России с 1 марта

Главными целями на 2026 год россияне назвали заботу о здоровье и семье, выяснили социологи. Почти треть опрошенных планируют заняться спортом, а каждый четвертый хочет найти время для хобби или учебы.

Женщины чаще признавались, что намерены учиться новому и больше тренироваться, тогда как мужчины говорили о желании наладить личную жизнь и отказаться от вредных привычек. При этом именно они в пять раз больше отмечали, что их и так все устраивает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика