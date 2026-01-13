Россияне рассказали, какие обещания дали самим себе в Новом году

Главными целями на 2026 год россияне назвали заботу о здоровье и семье, выяснили социологи. Почти треть опрошенных планируют заняться спортом, а каждый четвертый хочет найти время для хобби или учебы.

Женщины чаще признавались, что намерены учиться новому и больше тренироваться, тогда как мужчины говорили о желании наладить личную жизнь и отказаться от вредных привычек. При этом именно они в пять раз больше отмечали, что их и так все устраивает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.