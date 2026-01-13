Форма поиска по сайту

13 января, 07:45

Общество

Школьники в России стали активно работать на фрилансе

Декретный отпуск целевиков могут засчитывать как отработку в России

В России предложили сделать генетические тесты доступными для тех, кто планирует детей

238 детей родились в Москве 12 января

Россияне стали реже ездить в командировки

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 11 градусов 13 января

Запрет на автоматическое продление онлайн-подписок вступит в силу в России с 1 марта

Должность врача по здоровому долголетию появится в России с 1 апреля

Синоптики предупредили москвичей о крещенских морозах

Морозы до минус 30 градусов ожидаются в Москве

Школьники в России активно осваивают фриланс. Почти 50% учеников 8–11-х классов уже имеют опыт подработки. В 14 лет многие ведут блоги или работают репетиторами.

Постоянно заняты 18% ребят, еще 27% находят разовые задачи. Остальные 46% пока только присматриваются к рынку.

Эксперты отмечают, что популярность фриланса среди подростков во многом продиктована нежеланием работодателей сталкиваться с юридическими сложностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

