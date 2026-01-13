Школьники в России стали активно работать на фрилансе

Школьники в России активно осваивают фриланс. Почти 50% учеников 8–11-х классов уже имеют опыт подработки. В 14 лет многие ведут блоги или работают репетиторами.

Постоянно заняты 18% ребят, еще 27% находят разовые задачи. Остальные 46% пока только присматриваются к рынку.

Эксперты отмечают, что популярность фриланса среди подростков во многом продиктована нежеланием работодателей сталкиваться с юридическими сложностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.