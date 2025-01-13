Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 08:00

Общество

В Москве открылись новые центры проекта "Московское долголетие"

В Москве открылись новые центры проекта "Московское долголетие"

Москвичи могут протестировать косметику в рамках проекта "Сделано в Москве"

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 13 января

249 детей родились в Москве за сутки

Москвичей предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елок

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в Москве днем 13 января

В Москве стартовал проект по медиации при разводе

Москвичи рассказали, как относятся к идее введения невозвратных тарифов в отелях

Столичные спасатели усилили контроль на водоемах из-за оттепели

"Это Москва. Общество": мех да и только

В столице заработали еще семь центров "Московского долголетия", и теперь их общее количество достигло 140. Новые точки открыты в удобных местах, включая районные пространства "Место встречи", где доступны занятия по нутрициологии, биохакингу, созданию стильных образов и монетизации хобби.

Во всех центрах проходят ежедневные занятия. Узнать расписание и записаться можно на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика