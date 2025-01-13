В Москве открылись новые центры проекта "Московское долголетие"

В столице заработали еще семь центров "Московского долголетия", и теперь их общее количество достигло 140. Новые точки открыты в удобных местах, включая районные пространства "Место встречи", где доступны занятия по нутрициологии, биохакингу, созданию стильных образов и монетизации хобби.

Во всех центрах проходят ежедневные занятия. Узнать расписание и записаться можно на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.