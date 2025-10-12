12 октября, 22:15Общество
Сервис по поиску работы показал, сколько москвичей готовы работать на заводе
Как показывают данные крупного сервиса по поиску работы, почти две трети москвичей готовы трудиться на заводе. Среди самых востребованных профессий – механики, слесари и строители.
Интерес к ним проявляет в основном молодежь, которая ищет стабильность и хочет работать в команде, а не удаленно. Обучение рабочей специальности с нуля занимает несколько месяцев.
