Психологи дадут оценку сериалу "Игра в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" проверят психологи. Они должны понять, как этот фильм влияет на детей. Вопросы к сериалу возникли у Лиги безопасного интернета.

Все после того, как на него стали жаловаться родители. Об этом рассказала глава объединения Екатерина Мизулина.

По ее словам, люди опасаются, что у подростков может возникнуть желание повторить жестокие сцены из фильма.

В южнокорейской киноленте рассказывается о секретной игре на выживание. В ней участвуют люди, чья жизнь зашла в тупик. Они рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.