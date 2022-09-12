Около 70% победителей "Миллиона призов" активировали выигрышные коды

Почти 70% победителей программы "Миллион призов" уже активировали свои коды и получили призовые баллы. Всего выиграли почти 650 тысяч москвичей.

12 сентября состоялся последний розыгрыш акции "Выбираем Вместе – 2022". Участие могли принять, те кто проголосовал на муниципальных выборах онлайн. Среди призов – 100 автомобилей Niva и от nht[ до 10 тысяч баллов. Каждый равен одному рублю. Их можно потратить в магазинах, ресторанах, театрах и музеях, которые присоединились к акции.

Чтобы получить приз, нужно активировать свой уникальный код на официальном сайте программы до 26 сентября включительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.