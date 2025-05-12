Синоптики пообещали потепление в столице до 20 градусов к 17–18 мая

К 17–18 мая температура в столице поднимется до 20 градусов, прогнозируют синоптики. Уже 15 мая ожидается до 17 градусов. Однако пока в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за ночных заморозков.

По словам специалистов, на погоду в ближайшие дни будут влиять циклоны, приносящие в Москву холодный воздух с севера. Автоэксперты предупреждают водителей о риске образования наледи на дорогах ночью.

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