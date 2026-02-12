Российские пользователи техники Apple столкнулись с блокировкой аккаунтов

Российские пользователи техники Apple лишаются своих аккаунтов. Возможная причина – совпадение имен с данными из санкционных списков США и ЕС. Люди не могут скачать программы, сделать покупки, зайти в игры и облако. Практически все сервисы и подписки недоступны.

По словам экспертов, блокировки связаны с санкциями 2014 года, когда пользователи массово стали создавать поддельные страницы. Apple требовала подтвердить личность, отправив фото паспорта, и его тоже подделывали.

