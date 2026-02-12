Тренд на активное отцовство набирает популярность в Москве

В Москве растет тренд на активное отцовство. Психологи отмечают, что мужчины берут на себя больше, чем просто бытовые обязанности. Для многих это возможность дать ребенку то внимание и поддержку, которых, возможно, не хватало им самим.

Отец формирует у сына модели ответственности, помогает в социализации, а для дочери становится первым значимым мужчиной, закладывая основу женской самооценки. При этом отсутствие отца или его эмоциональная недоступность могут привести к "синдрому пустого места".

